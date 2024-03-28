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28 марта, 22:30

Терехин: «Динамо» может побороться за чемпионство РПЛ»

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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин оценил шансы московского клуба завоевать золотые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

«Конечно, «Динамо» может побороться за чемпионство. «Зенит», «Краснодар и «Динамо» идут рядом. У «Зенита» еще матчи на выезде с «Динамо» и «Краснодаром». Все еще возможно», — приводит слова Терехина «Газета.Ru».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 40 очков в 20 турах. «Краснодар» располагается на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

29 марта московская команда сыграет дома с «Ростовом». Начало встречи — в 19.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Павел Кукуян.

Источник: «Газета.Ru»
Олег Терехин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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