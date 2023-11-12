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12 ноября, 23:03

Терехин поделился мнением о результативности Тюкавина в последних матчах

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал игру форварда бело-голубых Константин Тюкавин в матче 15-го тура с «Оренбургом» (2:0).

— Тюкавин забивает в четвертом матче подряд. До этого он не мог забить с августа. Благодаря чему Тюкавин стал забивать? Что в нем поменялось?

— Возможно, мое интервью прочитал. Когда он не забивал, я его чуть-чуть покритиковал (смеется). Может, обиделся на меня. Ну и хорошо. Начал забивать.

Возможно, Тюкавина еще вызовут в сборную России. Вдруг какой-то форс-мажор с нападающими произойдет. Никому не желаю получить травму. Но вдруг кто-то из вызванных нападающих не сможет приехать в сборную, то Тюкавин первый в списке на довызов. Но Тюкавин еще наиграется в сборной. Он забивает. Тюкавин будет в сборной, — цитирует Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее в «Динамо» подтвердили автопродление контракта с Тюкавиным.

Футболист является воспитанником «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vozmozhno-prochital-moe-intervyu-terekhin-o-rezultativnosti-tyukavina-v-poslednikh-matchakh
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
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