Терехин поделился мнением о результативности Тюкавина в последних матчах

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал игру форварда бело-голубых Константин Тюкавин в матче 15-го тура с «Оренбургом» (2:0).

— Тюкавин забивает в четвертом матче подряд. До этого он не мог забить с августа. Благодаря чему Тюкавин стал забивать? Что в нем поменялось?

— Возможно, мое интервью прочитал. Когда он не забивал, я его чуть-чуть покритиковал (смеется). Может, обиделся на меня. Ну и хорошо. Начал забивать.

Возможно, Тюкавина еще вызовут в сборную России. Вдруг какой-то форс-мажор с нападающими произойдет. Никому не желаю получить травму. Но вдруг кто-то из вызванных нападающих не сможет приехать в сборную, то Тюкавин первый в списке на довызов. Но Тюкавин еще наиграется в сборной. Он забивает. Тюкавин будет в сборной, — цитирует Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее в «Динамо» подтвердили автопродление контракта с Тюкавиным.

Футболист является воспитанником «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.