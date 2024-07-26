Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Терехин: «Пока нельзя сказать, что игра «Локомотива» хромает»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Локомотивом» в рамках 2-го тура РПЛ.

«Думаю, что нас ждет интересный матч. Обе команды стараются показывать атакующий футбол, поэтому допускаю, что игра будет результативной. «Локомотив» хромает на трансферном рынке? В первом туре они обыграли «Акрон», поэтому я не знаю, кто там хромает, но пока что так про «Локомотив» сказать нельзя. В прошлом сезоне команда подвергалась критике, но заняла четвертое место и в концовке показывала приличную игру. Да и трансферное окно ведь еще не закрылось, поэтому рано подводить какие-то итоги в этом плане», — сказал Терехин «РБ Спорт».

Матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 17:30 мск.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Биография Томаса Баха: фехтование, МОК, санкции против России
Открытие XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет 26 июля в пятницу, 26 июля.
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Карпин – о победе «Ростова» над «Крыльями»: «В том году мы тоже хорошо начали, а потом было 1:5 в Самаре»
Осинькин – после поражения «Крыльев» от «Ростова»: «У нас год не было трансферов, внутренних резервов нет»
«Ростов» в порядке на старте сезона. У «Крыльев» — семь пропущенных за два матча
«Динамо» — «Локомотив», «Ростов» обыграл «Крылья Советов»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ
«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Источник: «Локомотив» не получал от «Спартака» предложение по Тикнизяну

Белоус считает, что «Локомотив» проиграл от ухода Миранчука