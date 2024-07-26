Терехин: «Пока нельзя сказать, что игра «Локомотива» хромает»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Локомотивом» в рамках 2-го тура РПЛ.

«Думаю, что нас ждет интересный матч. Обе команды стараются показывать атакующий футбол, поэтому допускаю, что игра будет результативной. «Локомотив» хромает на трансферном рынке? В первом туре они обыграли «Акрон», поэтому я не знаю, кто там хромает, но пока что так про «Локомотив» сказать нельзя. В прошлом сезоне команда подвергалась критике, но заняла четвертое место и в концовке показывала приличную игру. Да и трансферное окно ведь еще не закрылось, поэтому рано подводить какие-то итоги в этом плане», — сказал Терехин «РБ Спорт».

Матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» состоится в субботу, 27 июля, и начнется в 17:30 мск.