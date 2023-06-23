Терехин: «Вряд ли «Динамо» станет чемпионом в следующем году»

Экс-футболист «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в следующем сезоне РПЛ.

«Сейчас мы не играем в еврокубках, поэтому не так важно — четвертка, тройка, двойка, — цитирует Legalbet.ru Терехина. — Лиги чемпионов нет — не интересно. Но медали хотелось бы. Наверное, задача будет попасть в тройку после провала в прошедшем сезоне. Согласен ли с Валерием Карпиным, что серебро и бронза — это советский пережиток? У нас испокон веков так было. Когда ребята закончат играть, они на это посмотрят. Это все равно приятно. Если перед «Динамо» поставят цель выиграть чемпионство в следующем сезоне, то это не будет давлением на команду. А почему нет? За чемпионство у нас будут команд шесть бороться в следующем сезоне. Но вряд ли «Динамо» станет чемпионом в следующем году».