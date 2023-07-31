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Сегодня, 20:23

Терехин: «Если Захарян продолжит выступать на таком уровне, то предложения у него еще будут»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин прокомментировал срыв трансфера полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Лацио».

«Что делать Арсену? Играть в футбол и стараться проявить себя на поле, как это он делает в стартовых матчах нового сезона, — цитирует «РБ Спорт» Терехина. — Я уверен, что если он будет продолжать играть на достойном уровне, то предложения из Европы у него будут. В такой ситуации ситуацию в свои руки должно взять «Динамо» — искать другой вариант для продажи или же постараться уговорить Арсена продлить соглашение. Самое главное, чтобы Захарян ставил на первое место футбол и радовал болельщиков качественной игрой, ему всего 20 лет, если он продолжит выступать на таком уровне, то предложения у него еще будут».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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