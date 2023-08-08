Терехин предположил, отразится ли уход Изидора из «Локомотива» на Дзюбе

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин ответил на вопрос, станет ли возможный уход форварда Вильсона Изидора потерей для железнодорожников.

«Я думаю, да. Хоть он и мало играет, но постоянно забивает. Хороший форвард, хорошее качество. Ну, может его просто не устраивает, что он сидит на скамейке запасных. Я считаю, это потеря для «Локомотива», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.

Также он предположил, не пропадет ли мотивация у нападающего московской команды Артема Дзюбы без конкуренции с Изидором.

«Да нет, у Дзюбы-то всегда есть стимул. Как он его находит, только он один знает (смеется). Я думаю, нет», — добавил экс-футболист.

Ранее сообщалось, что Изидор может перейти в «Марсель». Однако для того, чтобы приобрести 22-летнего форварда, французскому клубу придется продать одного из игроков.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе железнодорожников он провел 40 матчей, в которых отметился 19 голами и 7 результативными передачами.