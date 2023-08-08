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Сегодня, 15:23

Терехин предположил, отразится ли уход Изидора из «Локомотива» на Дзюбе

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин ответил на вопрос, станет ли возможный уход форварда Вильсона Изидора потерей для железнодорожников.

«Я думаю, да. Хоть он и мало играет, но постоянно забивает. Хороший форвард, хорошее качество. Ну, может его просто не устраивает, что он сидит на скамейке запасных. Я считаю, это потеря для «Локомотива», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.

Также он предположил, не пропадет ли мотивация у нападающего московской команды Артема Дзюбы без конкуренции с Изидором.

«Да нет, у Дзюбы-то всегда есть стимул. Как он его находит, только он один знает (смеется). Я думаю, нет», — добавил экс-футболист.

Ранее сообщалось, что Изидор может перейти в «Марсель». Однако для того, чтобы приобрести 22-летнего форварда, французскому клубу придется продать одного из игроков.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе железнодорожников он провел 40 матчей, в которых отметился 19 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/terekhin-rasskazal-kak-ukhod-izidora-iz-lokomotiva-otrazitsya-na-dzyube
Артем Дзюба
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Вильсон Изидор
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