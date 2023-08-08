Терехин предположил, отразится ли уход Изидора из «Локомотива» на Дзюбе

Сегодня, 15:23
Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин ответил на вопрос, станет ли возможный уход форварда Вильсона Изидора потерей для железнодорожников.
«Я думаю, да. Хоть он и мало играет, но постоянно забивает. Хороший форвард, хорошее качество. Ну, может его просто не устраивает, что он сидит на скамейке запасных. Я считаю, это потеря для «Локомотива», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.
Также он предположил, не пропадет ли мотивация у нападающего московской команды Артема Дзюбы без конкуренции с Изидором.
«Да нет, у Дзюбы-то всегда есть стимул. Как он его находит, только он один знает (смеется). Я думаю, нет», — добавил экс-футболист.
Ранее сообщалось, что Изидор может перейти в «Марсель». Однако для того, чтобы приобрести 22-летнего форварда, французскому клубу придется продать одного из игроков.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе железнодорожников он провел 40 матчей, в которых отметился 19 голами и 7 результативными передачами.