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Сегодня, 10:22

Терехин: «Динамо» не нужно подписывать нового голкипера"

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о вратарской позиции московской команды.

«Шунин и Лещук порой допускают ошибки, но это делают все вратари в любых чемпионатах. Да, Шунина считают возрастным, но ведь они с Акинфеевым примерно одного возраста. Антон тоже может продлить контракт, как это сделал Акинфеев, это будет нормально и справедливо. Я считаю, что у «Динамо» на данный момент есть два сильных голкипера — нет смысла прямо сейчас думать об усилении вратарской линии», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Антон Шунин провел 20 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 26 мячей. У Игоря Лещука 19 игр, в которых он пропустил 28 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-dinamo-ne-nuzhno-podpisy-vat-novogo-golkipera/
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