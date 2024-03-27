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27 марта, 16:57

Терехин: «Рано списывать «Краснодар» из претендентов на чемпионство»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я надеюсь, что «Динамо» сможет побороться за титул. В этом сезоне определенно есть шансы на первое место. Будет ли это дуэль с «Зенитом»? А почему только с «Зенитом»? Я бы не стал списывать «Краснодар», рано это делать. Да, ушел Ивич, но футболисты ведь остались. Я уверен, что они хотят стать чемпионами и будут стараться это сделать. Мусаев уже работал в «Краснодаре» и ему время на адаптацию не нужно. Поэтому эта команда вполне может продолжить уверенно набирать очки, как это было в первой части чемпионата», — цитирует Терехина «РБ Спорт».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», который набрал 40 очков в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй строчке с 39 очками. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
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