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Терехин считает, что Смолов свои лучшие годы провел в «Краснодаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Олег Терехин считает, что нападающий Федор Смолов свои лучшие годы провел в «Краснодаре».

«Наверное, он не до конца раскрылся. Играл в хороших клубах, с хорошими футболистами, но лучшие свои годы он, конечно, в «Краснодаре» провел. Мне кажется, чуть-чуть он не доиграл до своего лучшего матча. Мог еще поярче выступить», — цитирует «Газета.Ru» Терехина.

В течение карьеры Смолов играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/07/20619404.shtml?updated
Олег Терехин
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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