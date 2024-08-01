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Сегодня, 16:58

Терехин считает, что новый контракт не должен влиять на отношение Тюкавина к игре

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Экс-форвард «Динамо» Олег Терехин высказал мнение по поводу результативности форварда бело-голубых Константина Тюкавина в сравнении с предыдущим сезоном.

«Тюкавин пока без моментов, поэтому голов нет. Не получается у него в первых играх. Потом, возможно, начнет забивать. Его игра отличается от прошлого сезона, был бы также хорош — забивал бы! Не так ярко играет он.

Может, где-то у него отложилось, что переподписал контракт и успокоился. Если он сильный футболист, он должен перестроиться и начать забивать. «Динамо» на него надеется, потому что больше нападающих там нет», — цитирует Терехина Legalbet.

22-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». В декабре 2023 года форвард подписал новый контракт с московским клубом, рассчитаный до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел за бело-голубых 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач. В текущем сезоне форвард выходил на поле в двух матчах РПЛ и одном — в рамках FONBET Кубка России, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Константин Тюкавин
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
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