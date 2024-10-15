Терехин: «У «Динамо» проблема с российскими футболистами. Если бы была возможность, все 11 человек на поле были бы легионерами»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о проблемах бело-голубых с составом.

«А кто решил что в «Динамо» много легионеров? А у «Зенита не много? Думаю, если бы была возможность, то «Динамо» бы еще легионеров пригласило. С российскими футболистами пока проблема, однозначно. Если бороться за чемпионство, то нужны хорошие игроки. Правильно, что приобретают иностранцев. Все болельщики «Динамо» скажут: «Да, наши — это, конечно, хорошо, но хотелось бы и титул выиграть». Если бы было много хороших российских футболистов, то они бы играли, но их же нет. Назовите мне хоть одного сильного российского нападающего, кроме Тюкавина.

Если еще было можно, то «Динамо» могло бы пригласить еще иностранного нападающего. Тюкавин в порядке, но Личка бы еще взял кого-то. Думаю, если бы была возможность, то все 11 человек на поле были бы легионерами. Если бы стояла задача быть в десятке и развивать своих, то да, но такой задачи никогда не будет. Цель «Динамо» — побеждать всегда. Все иностранные футболисты «Динамо» хорошие и качественные. Личке только оборону надо выстроить. «Динамо» со всеми иностранцами угадало», — приводит Legalbet слова Терехина.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками.