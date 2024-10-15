Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:15

Терехин: «У «Динамо» проблема с российскими футболистами. Если бы была возможность, все 11 человек на поле были бы легионерами»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о проблемах бело-голубых с составом.

«А кто решил что в «Динамо» много легионеров? А у «Зенита не много? Думаю, если бы была возможность, то «Динамо» бы еще легионеров пригласило. С российскими футболистами пока проблема, однозначно. Если бороться за чемпионство, то нужны хорошие игроки. Правильно, что приобретают иностранцев. Все болельщики «Динамо» скажут: «Да, наши — это, конечно, хорошо, но хотелось бы и титул выиграть». Если бы было много хороших российских футболистов, то они бы играли, но их же нет. Назовите мне хоть одного сильного российского нападающего, кроме Тюкавина.
Если еще было можно, то «Динамо» могло бы пригласить еще иностранного нападающего. Тюкавин в порядке, но Личка бы еще взял кого-то. Думаю, если бы была возможность, то все 11 человек на поле были бы легионерами. Если бы стояла задача быть в десятке и развивать своих, то да, но такой задачи никогда не будет. Цель «Динамо» — побеждать всегда. Все иностранные футболисты «Динамо» хорошие и качественные. Личке только оборону надо выстроить. «Динамо» со всеми иностранцами угадало», — приводит Legalbet слова Терехина.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками.

Источник: Legalbet

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Сегодня
Вчера
Неделя