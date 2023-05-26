Терехин высказался о продлении контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терехин высказался о продлении контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

«Совершенно правильно поступили. Человек заслужил себе контракт. Помог и «Локомотиву», и себе. На следующий сезон «Локомотив» будет биться за высокие места, а Дзюба будет одним из лучших бомбардиров чемпионата. Где бы он ни был, он всегда забивал. Даже когда по арендам ходил, всегда находил мотивацию. А денег ему предостаточно. Он еще хочет что-то доказать в футболе и забить как можно больше. Я уверен в этом. Почему контракт подписан по схеме «1+1»? Здесь неизвестно, почему так поступили. Нужно знать все нюансы. Возможно, что-то за счет бонусов восполняется. Контракт — такое дело... Главное, что их всех устроило. Сколько Дзюба должен забить в следующем сезоне, чтобы «Локомотив» активировал опцию продления? Уверен, 15 голов за сезон забьет», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.