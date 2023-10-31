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Сегодня, 16:38

Терехин: «Один Дзюба не вытащит сезон «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин высказался о низкой результативности форварда железнодорожников Артема Дзюбы в текущем сезоне.

«Результативность Дзюбы? Меня пока не смущает. У него в каждой игре есть моменты. Уверен, что он забьет свои голы. С другой стороны, другие ребята тоже должны ему помогать. Один Дзюба не вытащит сезон. Другие тоже должны забивать», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Также он поделился мнением о том, надо ли «Локомотиву» искать зимой еще одного нападающего.

«200 процентов. Дзюба не железный», — добавил экс-футболист команды.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 14 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

После 13 туров «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-odin-dzyuba-ne-vy-tashhit-sezon-lokomotiva/
Артем Дзюба
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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