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Терехин: «Уже пять туров «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин заявил, что его удивило поражение «Динамо» от «Факела» в 25-м туре РПЛ (0:2).

«Да, я удивился. По игре-то хозяева не переигрывали воронежцев. Только в конце немного встряхнулись. Может, Йокановичу не удалось достучаться до своих ребят или они не настроились. Хотя такого быть не должно. Так что «Факел» победил заслуженно. Уже туров пять «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор. После зимней паузы игры как таковой у команды не было. Был только яркий матч с «Зенитом» на Кубок, а других таких встреч я не помню», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Терехина.

На данный момент «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Факел» идет на 14-й позиции (21 очко).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005107663_terehin_uje_pyat_turov_dinamo_igraet_ele-ele_prosto_koshmar_v_oborone
Олег Терехин
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ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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