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Сегодня, 12:13

Терехов назвал Бердыева очень требовательным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказа о подготовке ко второй части сезона, а также о работе под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева.

«Сборы — обычная рутина: тренируемся, налаживаем связи. Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. С требованиями знакомы, все стараются себя проявить, чтобы получить игровую практику весной. Безусловно, Бердыев очень требовательный тренер, обращает внимание на мелочи. В футболе все решают детали, поэтому большой акцент делаем на это. Не думаю, что мы что-то кардинально будем менять в нашей игре. Это будет сбалансированный футбол. Сейчас нет понятий открытый и закрытый, во всем должен быть баланс», — приводит слова Терехова Sport24.

В конце 2022 года Бердыев стал главным тренером «Сочи». Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.

После 17 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-04-terekhov-berdyyev-ochen-trebovatelnyy-trener-obrashchayet-vnimaniye-na-melochi

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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