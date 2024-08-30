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Сегодня, 17:16

Терехов: «Задача «Химок» на этот сезон — попасть в пятерку и выиграть кубок»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о задачах подмосковного клуба на сезон-2024/25.

«Задача «Химок» на этот сезон — попасть в пятерку и выиграть кубок. Считаю, это возможно. Конкуренция? Если мы играем, значит хотим выиграть кубок», — цитирует Терехова Sport24.

«Химки» вернулись в РПЛ по итогам прошлого сезона. После шести туров красно-черные с 6 очками располагаются на 11-м месте в чемпионате России. В Кубке страны после трех туров команда занимает 3-ю позицию в группе В, имея в активе 3 балла.

31 августа «Химки» сыграют против ЦСКА в РПЛ. Начало матча — в 15.00 по мск.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Сергей Терехов
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