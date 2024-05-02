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Сегодня, 13:20

Терентьев оценил шансы «Ростова» в чемпионате и Кубке России

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Денис Терентьев заявил, что команде хочется во всех турнирах выступать как можно лучше.

«Что у «Ростова» в приоритете? Наверное, оба турнира. Хочется выступить как можно лучше. Не знаю, остаются ли у нас шансы попасть в тройку и побороться за медали. В ином случае можно тогда попробовать побороться за Кубок. Что бы я хотел? Кажется, что Кубок пока складывается неплохо. Наверное, хотел бы Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Терентьева.

В четверг, 2 мая, «Ростов» на своем поле примет «Балтику» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Победитель встречи в финале сыграет со «Спартаком».

В чемпионате России команда Валерия Карпина на данный момент занимает 7-е место с 40 очками.

Источник: РБ Спорт
Денис Терентьев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ростов
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