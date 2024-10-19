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Сегодня, 07:33

Терентьев: «Болею за «Ростов» и за все команды, где играл»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Балтики» Денис Терентьев рассказал, поддерживает ли он связь со своими бывшими одноклубниками из «Ростова».

— Да, общаюсь с ребятами из «Ростова», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт». — Болею за них и за все команды, где играл, в том числе за «Зенит».

— С чем связан спад «Ростова»?

— В прошлом году у команды тоже не заладилось. Потом добрали очки осенью и весной. Хочется пожелать, чтобы «Ростов» набрал свои очки и поднялся как можно выше.

«Ростов» после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. 19 октября ростовчяне на выезде сыграют с «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Денис Терентьев
ФК Ростов

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