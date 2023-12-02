Терентьев заявил, что не считает себя легендой «Ростова»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев заявил, что не считает себя легендой донского клуба.

«Считаю ли себя легендой «Ростова»? Нет. Почему? Не знаю, это внутреннее состояние. Здорово, что провел в «Ростове» столько времени. Были яркие моменты, игры. Но, наверное, до Тимофея Калачева и Александра Гацкана мне далеко», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

31-летний Терентьев свой первый матч за донскую команду в сезоне-2015/16. В 2020 он вернулся в состав «Ростова». Всего за клуб он провел 129 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.