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Сегодня, 14:56

Терентьев заявил, что не считает себя легендой «Ростова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Денис Терентьев заявил, что не считает себя легендой донского клуба.

«Считаю ли себя легендой «Ростова»? Нет. Почему? Не знаю, это внутреннее состояние. Здорово, что провел в «Ростове» столько времени. Были яркие моменты, игры. Но, наверное, до Тимофея Калачева и Александра Гацкана мне далеко», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

31-летний Терентьев свой первый матч за донскую команду в сезоне-2015/16. В 2020 он вернулся в состав «Ростова». Всего за клуб он провел 129 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-terent-ev-ne-schitayu-sebya-legendoj-rostova-do-kalacheva-i-gatskana-mne-daleko/
Денис Терентьев
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