Терентьев заявил, что не считает себя легендой «Ростова»

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Защитник «Ростова» Денис Терентьев заявил, что не считает себя легендой донского клуба.
«Считаю ли себя легендой «Ростова»? Нет. Почему? Не знаю, это внутреннее состояние. Здорово, что провел в «Ростове» столько времени. Были яркие моменты, игры. Но, наверное, до Тимофея Калачева и Александра Гацкана мне далеко», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».
31-летний Терентьев свой первый матч за донскую команду в сезоне-2015/16. В 2020 он вернулся в состав «Ростова». Всего за клуб он провел 129 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.