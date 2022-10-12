Терюшков надеется, что отстраненные игроки «Химок» скоро вернутся к тренировочному процессу

Сегодня, 17:26
Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Спартак Гогниев отстранил от тренировок с основной командой трех футболистов.
«Читал об этом в СМИ. Видимо, спортивный принцип. Надеюсь, что если что-то и произошло, то ребята в скором времени вернутся к тренировкам. Им не объяснили причину их отстранения? Честно, я не знаю, что случилось. Надо спросить у главного тренера», — сказал Терюшков «СЭ».
В число недопущенных игроков вошли защитники Брайн Идову и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Камышев.
41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 8 очков. В 13-м туре химчане сыграют дома с «Факелом» 15 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования