Терюшков надеется, что отстраненные игроки «Химок» скоро вернутся к тренировочному процессу

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Спартак Гогниев отстранил от тренировок с основной командой трех футболистов.

«Читал об этом в СМИ. Видимо, спортивный принцип. Надеюсь, что если что-то и произошло, то ребята в скором времени вернутся к тренировкам. Им не объяснили причину их отстранения? Честно, я не знаю, что случилось. Надо спросить у главного тренера», — сказал Терюшков «СЭ».

В число недопущенных игроков вошли защитники Брайн Идову и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Камышев.

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 8 очков. В 13-м туре химчане сыграют дома с «Факелом» 15 октября.