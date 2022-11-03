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Сегодня, 15:38

Терюшков назвал положительные последствия дисквалификации Гогниева: «Химки» выиграют, может»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал мнение, что дисквалификация Спартака Гогниева в чемпионате России может положительно сказаться на результатах команды.

«Гогниев появится в чемпионате России только в следующем году? А что плакать теперь из-за этого? «Химки» выиграют, может. Будем надеяться, что это как-то повлияет на него. Любое наказание должно приводить к исправлению человека», — сказал Терюшков «СЭ».

Специалиста отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Таким образом, Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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