Терюшков — о дисквалификации Гогниева на три матча: «Правильно сделали! Я бы больше дал!»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева на три матча чемпионата России.

«Правильно сделали! Я бы больше дал! Для меня подобное поведение тренера недопустимо. Нужно контролировать свои эмоции. Дома делай что хочешь, но, когда ты находишься на спортивном объекте, на стадионе — нужно контролировать свои эмоции», — сказал Терюшков «СЭ».

Специалиста отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Таким образом, Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.