Терюшков оценил перспективы Талалаева в «Химках»

Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок», член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков поделился мнением о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды.

«Я знаю Андрея Талалаева как грамотного специалиста. Именно он был архитектором того успеха, когда «Химки» вышли в Премьер-лигу в сезоне-2019/20. Как болельщику мне, конечно, хочется видеть «Химки» в элите российского футбола. Но есть спортивный принцип. Если ты выигрываешь, то остаешься, если проигрываешь, то опускаешься в низший дивизион. В этом нет ничего страшного. Талалаев — тот тренер, который играет вдолгую. Он не привык приходить на быстрые проекты. Андрей Викторович умеет выстраивать коллектив. Думаю, именно с этим прицелом его и назначили, предложив контракт на достаточно длительный срок. Чтобы он имел возможность выстроить игру команду независимо от того, в каком дивизионе окажутся «Химки» по итогам нынешнего сезона», — приводит слова Талалаева Vprognoze.ru.

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.