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Сегодня, 15:16

Терюшков предложил переименовать «Химки» в «Новатор»

Алина Савинова
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос, могут ли главного тренера красно-черных Андрея Талалаева уволить в случае вылета подмосковной команды в первую лигу.

«Контракт с главным тренером заключен на пять лет. Это говорит о том, что руководство «Химок» делает ставку на специалиста вне зависимости от исхода сезона. Это правильный ход. Талалаев уже выводил «Химки» в РПЛ в 2020 году и в случае вылета в первую лигу сможет вернуться в элиту российского футбола. Он умеет собирать команду под результат», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терюшкова.

Также он высказался о том, что на матче 26-го тура «Химки» — «Динамо» (0:1) присутствовало лишь 1300 зрителей.

«Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу. Надеюсь, что клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор», — добавил Терюшков.

После 26 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В весенней части сезона команда одержала только одну победу. 13 мая «Химки» сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-teryushkov-predlozhil-pereimenovat-khimki-v-novator-
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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