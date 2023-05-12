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Сегодня, 11:55

Терюшков: «Клубам РПЛ обходить лимит на легионеров через раздачу российских паспортов себе дороже станет»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался на тему того, что многие иностранные футболисты, выступающие за клубы РПЛ, хотят получить российский паспорт.

«Правовая связь человека и государства вокруг футбольного мяча строиться не может. Предоставление социальных гарантий и политических прав бессмысленно для людей, прибывших на год-два по миллионному трудовому контракту. Для этого есть вид на жительство. Клубам РПЛ обходить лимит на легионеров через верную раздачу российских паспортов себе дороже станет. Лучше поумерить пыл», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Малком выступает за петербургский клуб с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-klubam-rpl-nuzhno-poumerit-py-l-v-razdache-pasportov-rf-legioneram/
Футбол
РПЛ
Роман Терюшков
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