Терюшков: «Клубам РПЛ обходить лимит на легионеров через раздачу российских паспортов себе дороже станет»

Сегодня, 11:55
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался на тему того, что многие иностранные футболисты, выступающие за клубы РПЛ, хотят получить российский паспорт.
«Правовая связь человека и государства вокруг футбольного мяча строиться не может. Предоставление социальных гарантий и политических прав бессмысленно для людей, прибывших на год-два по миллионному трудовому контракту. Для этого есть вид на жительство. Клубам РПЛ обходить лимит на легионеров через верную раздачу российских паспортов себе дороже станет. Лучше поумерить пыл», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.
24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
Малком выступает за петербургский клуб с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021-го.