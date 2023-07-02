Терюшков о назначении Ярошика главным тренером «Оренбурга»: «Перед нами предстанет команда патриотов своей Родины»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал для «СЭ» назначение Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».

«Тренировать — это обучать, воспитывать, совершенствовать мастерство. Если Иржи не утратил связь с Россией, а руководство клуба считает, что чешский специалист способен выполнить вверенные ему задачи, то всем нам остается наблюдать за результатами этого взаимодействия. В случае обучения и совершенствования мастерства — это, по всей видимости, будет уверенная игра «Оренбурга» в сезоне-2023/24. А в вопросах воспитания перед нами предстанет команда патриотов своей Родины», — сказал Терюшков «СЭ».

Ярошик работал тренером в «Ружомбероке», «Целе», «Спарте», «Словане», «Усти-над-Лабеме», «Простееве» и «Теплице».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.