Терюшков рассказал, почему в «Химках» есть задолженность по зарплатам футболистам

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, с чем связана задолженность по зарплатам игрокам команды.

«До 10 октября право подписи на новый менеджмент клуб делает, все будет выплачено. Это [долги по зарплатам] техническая история, сейчас просто права подписи нет. Сменился директор, все замы, поэтому сейчас право подписи в налоговой и банках все оформляется. До 10 октября все выплатим, у нас проблем с этим нет», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.