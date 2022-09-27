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27 сентября, 12:22

Терюшков считает, что нужно останавливать не футбол, а развлекательные шоу, такие как «Танцы на льду»

Алина Савинова
Роман Терюшков.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков убежден в необходимости проведения футбольных турниров, несмотря на напряженную обстановку в стране.

«На данном этапе решение о приостановке РПЛ и Кубка России должны принимать Министерство спорта РФ и спортивные федерации. Сейчас об этом говорить преждевременно. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, такие как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что. Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что", — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев допустил приостановку чемпионата России по футболу.

26 сентября «РБК Спорт» сообщил, что чемпионат России по футболу не будет приостановлен в ближайшее время.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-27-teryushkov-nado-ostanavlivat-ne-futbol-a-shou-kak-tantsy-na-ldu-oni-ne-nesut-dukhopodyemnoy-i-splachivayushchey-sily
Футбол
Роман Терюшков
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