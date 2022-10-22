Терюшков верит, что «Химки» останутся в РПЛ по итогам сезона

Сегодня, 13:10
Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о результатах команды в РПЛ.
«Есть ли уверенность, что «Химки» по итогам сезона останутся в РПЛ? У меня было меньше веры в том сезоне, когда команда была на 16-м месте после 18 игр. Отрыв был примерно пять очков от 15-го места. Тогда была тяжелая ситуация. Сейчас же большая часть чемпионата впереди. Будет зимняя пауза, в которую можно будет «Химкам» провести селекционную работу, если это необходимо. Нет ничего невозможного! Главное — желание», — сказал Терюшков «СЭ».
«Химки» с 9 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
23 октября в 14-м туре химчане сыграют со «Спартаком» на «Открытие Банк Арене», игра начнется в 16.30 (мск).
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