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Сегодня, 10:31

Терюшков выразил уверенность в скором возвращении «Химок» в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет клуба из РПЛ.

«Как говорится в спорте — без поражений нет побед. Главное — делать правильные выводы. Эти выводы менеджментом клуба были сделаны. Появилась стратегия развития, полностью обеспеченная средствами инвесторов на ближайшие 5 лет. Пришел тренер, который в своей работе ориентируется на молодых футболистов с российскими паспортами и умеет решать самые амбициозные задачи. Андрей Викторович Талалаев это доказал в сезоне 19/20, когда «Химки» спустя длительное время вернулись в РПЛ. В спорте возможно все, но, с учетом всех слагаемых, есть уверенность в скорейшем возвращении «Химок» в элиту российского футбола», — сказал Терюшков «СЭ».

В понедельник, 22 мая, «Пари НН», занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, разгромил «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура и оторвался от «Химок» на 8 очков. После этой игры подмосковная команда, занимающая 15-е место в турнирной таблице, лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге по итогам сезона-2022/23.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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