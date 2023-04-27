Терюшков заявил, что состав «Химок» должен на 80 процентов состоять из своих воспитанников

Бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о намерении клуба играть своими воспитанниками.

«Сейчас уже Талалаев пришел с другими целями и задачами. Он получил долгосрочный контракт. Но в обязанности его и тренерского штаба также входит развитие своих игроков и училищ. Задача такая, чтобы через пять лет мы болели не только за Бутту Магомедова или Данилу Казанцева, а чтобы состав формировался на 80 процентов из доморощенных футболистов», — приводит слова Терюшкова «Спорт День за Днем».

Сейчас в команде 14 иностранных футболистов: Никола Антич, Петар Голубович, Кристиан Гонсалес, Лео Андраде, Стефан Мелентиевич, Ираклий Чежия, Брайан Идову, Янио Бикель, Лев Скворцов, Мори Гбане, Неманья Главчич, Лачезар Котев, Маркос Гильерме и Самир Масимов.

После 24 туров «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.