Тетрадзе назвал причину безголевой серии Тюкавина в РПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе назвал причину низкой результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«По сравнению с прошлым годом это не тот Тюкавин, которого мы запомнили. Мне кажется, на него повлияла пресса. Очень много писали про Костю, что он уходит в зарубежный клуб, есть интерес из Европы. На наших футболистов все это влияет. К сожалению, в негативном ключе. Они как-то расслабляются, может, требования снижают к себе во время тренировок. В этом сезоне Тюкавин должен был в два раза больше работать над собой. Тогда бы он рос и прогрессировал, а тут получается наоборот», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

В седьмом туре РПЛ Тюкавина не забил пенальти в матче с «Оренбургом» (2:2). Всего на счету 22-летнего форварда в этом сезоне 8 игр во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал две результативные передачи.