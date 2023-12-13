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Сегодня, 16:37

Экс-футболист сборной России Тетрадзе: «Советую молодым грузинам ехать в РПЛ. Это хороший трамплин перед Европой»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе посоветовал молодым грузинским игрокам ехать в РПЛ.

«Молодые игроки должны понять: чтобы играть в Европе, нужно сначала на родине доказать, что чего-то стоишь. Российской молодежи это тоже касается. Устроить в европейский клуб можно почти каждого, но, когда выйдешь на поле, уже никого не обманешь. А вообще, я советую молодым грузинам ехать в РПЛ. Это хороший трамплин перед Европой. Посмотрите на Хвичу, Зурико. Они прошли российскую школу и засветились в Европе. Российский футбол дает дисциплину и энергию, которая потом поможет в европейском чемпионате», — приводит Sport24 слова Тетрадзе.

Тетрадзе выступал за «Динамо», «Аланию», «Рому», ПАОК, «Анжи», «Крылья Советов» и другие команды. Он является чемпионом России 1995 года, а также обладателем Кубка Греции сезона-2000/01.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603984-tetradze-sovetuyu-molodym-gruzinam-yekhat-v-rpl-eto-khoroshiy-tramplin-pered-yevropoy
Омари Тетрадзе
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