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Сегодня, 10:45

Тетрадзе: «Хвича сильно завысил планку и пока не может ей соответствовать»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Молодец, хороший пацан. Но во втором сезоне за «Наполи» от него ждали намного большего, чем он показывает. Он сильно завысил планку и пока не может ей соответствовать», — приводит Sport24 слова Тетрадзе.

Также он рассказал, чего не хватает современным молодым игрокам.

«Личность может воспитать только двор. А сейчас все в телефонах, компьютерах и приставках. У меня с сыном постоянная война из-за этого. Говорю жене: «Да выгони ты уже его на улицу. Пусть хоть один раз домой в крови придет. Или пусть у соседа яблоко украдет, чтобы он пришел к нам разбираться, — тут уже и я разомнусь (смеется)», — добавил экс-футболист.

Тетрадзе выступал за «Динамо», «Аланию», «Рому», ПАОК, «Анжи», «Крылья Советов» и другие команды. Он является чемпионом России 1995 года, а также обладателем Кубка Греции сезона-2000/01.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603831-eks-futbolist-sbornoy-rossii-u-menya-s-synom-voyna-gonyu-yego-na-ulitsu-pust-khot-raz-v-krovi-pridet
Омари Тетрадзе
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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