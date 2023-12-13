Тетрадзе: «Говорил ребятам: «Газзаев ничего не понимает в футболе!» Так я убирал конкурентов»

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе рассказал, как избавлялся от конкурентов во время игровой карьеры.

«Я был первым нытиком в команде — когда узнавал, что надо бежать фартлеки, сильно возмущался. Говорил ребятам: «*****(блин), опять эти фартлеки! Одна беготня. Газзаев ничего не понимает в футболе!». Но я делал это специально, чтобы убрать конкурентов. Когда ребята слушали вот эти мои разговоры, они со всем соглашались. Мой негатив так на них сильно влиял, что они выходили на тренировку уже поникшие, без настроения. Как только начинались бега, я везде был первым (смеется)», — приводит Sport24 слова экс-футболиста.

Тетрадзе выступал за «Динамо», «Аланию», «Рому», ПАОК, «Анжи», «Крылья Советов» и другие команды. Он является чемпионом России 1995 года, а также обладателем Кубка Греции сезона-2000/01.