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Сегодня, 08:44

Тетрадзе рассказал, как уход Бителло может положительно сказаться на «Динамо»

Сергей Ярошенко
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Спортивный директор «Уфы» Омари Тетрадзе прокомментировал возможный уход полузащитника Бителло из «Динамо».

«Конечно, Бителло уже адаптирован к команде, чемпионату. Ключевую роль играет в «Динамо». Но если есть хорошие предложения, то футболист сам хочет попробовать силы в новом чемпионате.У бело-голубых хорошая молодежь. Мне нравятся местные воспитанники. У них будет шанс проявить и показать себя. Вот это, конечно, положительный момент. Но, с другой стороны, потеря важного игрока, в котором заинтересован тренер, может повлиять на результат», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года. Бразилец провел за клуб 51 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Legalbet.ru
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Омари Тетрадзе
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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