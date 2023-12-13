Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:50

Тетрадзе: «У «Динамо» нет философии, поэтому и нет трофеев»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о том, почему московский клуб не может выиграть чемпионат России.

«Я не знаю, что происходит с «Динамо» — они уже долгое время не могут ничего выиграть. Значит, дело не в тренере. Надо искать причину в чем-то другом. Когда я играл, в «Динамо» были постоянные интриги. Вроде все хорошо, есть результат: но вдруг у тренера какое-то непонимание с руководством и все! Нет, чтобы его поддержать, наоборот — начинают под него со всех сторон копать. На мой взгляд, у клуба нет философии. Поэтому и трофеев нет до сих пор», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

Тетрадзе выступал за «Динамо» с 1991 по 1994 год, став дважды бронзовым призером чемпионата России и один раз завоевал серебряную медаль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603808-eks-futbolist-dinamo-u-kluba-net-filosofii-poetomu-i-net-trofeyev-kogda-ya-igral-byli-postoyannyye-intrigi
Омари Тетрадзе
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
ЦБ России выявил схему мошенничества, связанную с проверкой подлинности купюр
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Ренана не подтвердил, что защитник доиграет сезон в «Зените»

Силкин: «Для «Динамо» третье место — хороший результат, но по игре команда могла быть и выше»