Тетрадзе: «У «Динамо» нет философии, поэтому и нет трофеев»

Бывший игрок «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о том, почему московский клуб не может выиграть чемпионат России.

«Я не знаю, что происходит с «Динамо» — они уже долгое время не могут ничего выиграть. Значит, дело не в тренере. Надо искать причину в чем-то другом. Когда я играл, в «Динамо» были постоянные интриги. Вроде все хорошо, есть результат: но вдруг у тренера какое-то непонимание с руководством и все! Нет, чтобы его поддержать, наоборот — начинают под него со всех сторон копать. На мой взгляд, у клуба нет философии. Поэтому и трофеев нет до сих пор», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

Тетрадзе выступал за «Динамо» с 1991 по 1994 год, став дважды бронзовым призером чемпионата России и один раз завоевал серебряную медаль.