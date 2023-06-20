Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:06

Тигиев допустил возвращение в профессиональный футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что возможно вернется в профессиональный футбол.

«Я спустя три месяца вышел и отыграл 35 минут, для меня это огромный шаг. По-хорошему я вообще не должен был играть. Думаю, залечусь и все будет зависеть от моего состояния. Посмотрим, будем работать и буду себя предлагать в профессиональный футбол», — приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

Тигиев выступал за такие команды, как «Торпедо», «Анжи», «Спартак», «Крылья Советов» и минское «Динамо». Также он провел два матча за молодежную сборную России. В составе «Спартака» Тигиев стал чемпионом страны по итогам сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка 2017 года.

В настоящее время Тигиев играет за медиафутбольную команду «Броук Бойз».

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-zashitnik-spartaka-tigiev-dopustil-vozvrashenie-v-professionalnyi-futbol-260225/
Георгий Тигиев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Краснодара» Манелов продолжит карьеру в «Торпедо»

Гагнидзе и Сазонов вызваны в молодежную сборную Грузии на чемпионат Европы U21