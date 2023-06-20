Тигиев допустил возвращение в профессиональный футбол

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что возможно вернется в профессиональный футбол.

«Я спустя три месяца вышел и отыграл 35 минут, для меня это огромный шаг. По-хорошему я вообще не должен был играть. Думаю, залечусь и все будет зависеть от моего состояния. Посмотрим, будем работать и буду себя предлагать в профессиональный футбол», — приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

Тигиев выступал за такие команды, как «Торпедо», «Анжи», «Спартак», «Крылья Советов» и минское «Динамо». Также он провел два матча за молодежную сборную России. В составе «Спартака» Тигиев стал чемпионом страны по итогам сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка 2017 года.

В настоящее время Тигиев играет за медиафутбольную команду «Броук Бойз».