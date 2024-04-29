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Тигиев назвал самую крупную сумму, которую давал в долг

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Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев в интервью Sport24 рассказал, как давал деньги в долг.

— Какую максимальную сумму ты одалживал?

— 1,2 миллиона рублей. При этом у меня никогда язык не поворачивался попросить свои же деньги обратно. Для меня это всегда было неловко. Есть куча людей, которым я одалживал деньги, и они пропадали. А вторую половину я и сам не помню. Я не сторонник фразы: «Если хочешь потерять друга — дай ему в долг». Это что вообще за хрень? Если у человека нет денег, мне с ним что, отношения портить? Из-за чего, из-за монеты? Никогда! Но таких, кто думает, как я — очень мало. Сейчас люди за одолженный косарь докапываются.

28-летний Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го защитник стал выступать в медиафутболе.

Источник: Sport24
Георгий Тигиев
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