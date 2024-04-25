Тигиев: «Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику!»

Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев выразил недоумение, почему защитник московской команды Георгий Джикия не получает место в основном составе.

«Были ли у меня голевые дейсвия? В «Спартаке» — нет. Но ты пойди залезь в тот «Спартак»: Комбаров, Боккетти, Таски, Джикия, Ещенко. Это я еще не говорю про полузащиту и атаку. А сейчас... Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику! Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел», — цитирует Тигиева Sport24.

Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го 28-летний защитник стал выступать в медиафутболе.