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Сегодня, 11:27

Тигиев: «Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику!»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев выразил недоумение, почему защитник московской команды Георгий Джикия не получает место в основном составе.

«Были ли у меня голевые дейсвия? В «Спартаке» — нет. Но ты пойди залезь в тот «Спартак»: Комбаров, Боккетти, Таски, Джикия, Ещенко. Это я еще не говорю про полузащиту и атаку. А сейчас... Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику! Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел», — цитирует Тигиева Sport24.

Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го 28-летний защитник стал выступать в медиафутболе.

Источник: Sport24
Георгий Джикия
Георгий Тигиев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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