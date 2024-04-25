Тигиев: «Для таких, как Джано, в аду забронирован отдельный котел»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев признался, что завидовал экс-одноклубнику Джано Ананидзе из-за отсутствия проблем с лишним весом.

«Всегда завидовал людям, которые могут много есть и не набирать. Удивлялся, когда Жано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и при этом вообще не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеется)», — цитирует Тигиева Sport24.

Ананидзе завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «Спартак» с 2009 по 2020 год. В октябре этого года экс-футболисту исполняется 32 года.

28-летний Тигиев не играет в профессиональных командах с 2021 года. В последние годы он выступает в Медиалиге.