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Сегодня, 17:44

Тигиев: «Для таких, как Джано, в аду забронирован отдельный котел»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джано Ананидзе и Георгий Тигиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев признался, что завидовал экс-одноклубнику Джано Ананидзе из-за отсутствия проблем с лишним весом.

«Всегда завидовал людям, которые могут много есть и не набирать. Удивлялся, когда Жано в «Спартаке» накладывал себе в тарелку горы пасты и мяса и при этом вообще не толстел. Для таких, как он, в аду забронирован отдельный котел (смеется)», — цитирует Тигиева Sport24.

Ананидзе завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «Спартак» с 2009 по 2020 год. В октябре этого года экс-футболисту исполняется 32 года.

28-летний Тигиев не играет в профессиональных командах с 2021 года. В последние годы он выступает в Медиалиге.

Источник: Sport24
Георгий Тигиев
Джано Ананидзе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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