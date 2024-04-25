Тигиев: «После ухода из «Спартака» я эмоционально сгорел. Запивал и заедал стресс»

Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как эмоционально сгорел после ухода из московского клуба.

«Первое время после «Спартака» я эмоционально сгорел. Было трудно осознавать, что еще недавно я был в лучшем клубе России, в Москве, а в итоге — ни с чем вернулся в Беслан. Я запивал и заедал стресс. Но я благодарен богу, что в моей жизни был этот этап. Сейчас я счастлив, меня все устраивает», — приводит Sport24 слова Тигиева.

Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го 28-летний защитник стал выступать в медиафутболе.