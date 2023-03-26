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Сегодня, 14:49

Тигиев заявил, что хочет вернуться в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник Георгий Тигиев рассказал о желании возобновить профессиональную карьеру.

«Моя цель — вернуться в профессиональный футбол, возобновить карьеру. Работать и работать. Мне 27 лет, еще ничего не поздно. Я хочу в РПЛ. «Спартак»? Нет, вернуться туда — не вариант», — приводит «РБ Спорт» слова Тигиева.

Тигиев выступал за такие команды, как «Торпедо», «Анжи», «Спартак», «Крылья Советов» и минское «Динамо». Также он провел два матча за молодежную сборную России. В составе «Спартака» Тигиев стал чемпионом страны по итогам сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка 2017 года.

В настоящее время Тигиев играет за медиафутбольную команду «Броук Бойз».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-tigiev-hochu-vernut-sya-v-rpl-spartak-ne-variant/
Георгий Тигиев
Футбол
РПЛ
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