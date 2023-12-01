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Сегодня, 14:25

Тихий: Если «Пари НН» по итогам сезона не попадет в топ-5, то я приду на тренировку в футболке «Спартака»

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поспорил с журналистом: игрок приедет на тренировку в футболке «Спартака», если его команда не окажется в пятерке лучших по итогам этого сезона РПЛ.

«Если мы попадем в пятерку по итогам чемпионата, ты пишешь 5 аналитических статей, где очень сильно расхваливаешь любых пятерых игроков «Нижнего». Должен быть такой эффект, чтобы читатели подумали: «Че за хрень? «Пари НН» ему платит, что ли?»

В ответ на это журналист сказал, что игрок должен приехать на тренировку в форме «Спартака», если клуб из Нижнего Новгорода не попадет в топ-5 после 30 туров чемпионата России.

На что футболист ответил: «Без проблем. Договорились», — приводит слова Тихого Sport24.

«Пари НН» находится на 9-м месте в РПЛ, набрав 21 очко. От 5-го места команда отстает на 5 очков. Завтра, 2 декабря, нижегородцы сыграют с «Уралом» в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — 19.30 (мск).

Тихий в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

Источник: Sport24.ru
Дмитрий Тихий
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