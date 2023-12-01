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РПЛ

Сегодня, 14:50

Тихий — о Юране: «Он бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть»

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о главном тренере команды Сергее Юране.

«Бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть. Главный его посыл: «На поле для вас не должно быть авторитетов». Еще он крутой психолог, может из каждого вытащить максимум. Четко знает, на какие точки надо давить в общении с игроком, чтобы тот заиграл — где-то наказать, где-то похвалить», — рассказал Тихий Sport24.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. Под руководством 54-летнего специалиста команда в сезоне-2022/23 заняла 13-е место и смогла сохранить место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах против «Родины».

В нынешнем сезоне после 16 туров нижегородский клуб идет 9-м в чемпионате России, набрав 21 очко.

Источник: Sport24.ru
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