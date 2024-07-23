Тихий объяснил поражение «Пари НН» в матче против «Рубина»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий объяснил причину поражения команды в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4).

«Неоправданная потеря мяча. Безобразная, я даже не знаю каким словом ее можно еще назвать. Ты просто теряешь мячи в центре поля, как это можно делать? И когда идет атака три в три, защитникам очень сложно приходится. Ты бежишь к воротам, у атакующих большое преимущество. Спросите у любого защитника. Поэтому когда команда раскрыта и нацелена на контроль, мячи в центре поля терять нельзя и в коему случае, мы просто получаем встречную атаку. «Рубин» нас на этом поймал», — сказал Тихий Vseprosport.ru.

В следующем матче нижегородцы дома сыграют с ЦСКА 27 июля.