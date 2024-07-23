Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 июля, 22:55

Тихий объяснил поражение «Пари НН» в матче против «Рубина»

Telegram Дзен

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий объяснил причину поражения команды в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:4).

«Неоправданная потеря мяча. Безобразная, я даже не знаю каким словом ее можно еще назвать. Ты просто теряешь мячи в центре поля, как это можно делать? И когда идет атака три в три, защитникам очень сложно приходится. Ты бежишь к воротам, у атакующих большое преимущество. Спросите у любого защитника. Поэтому когда команда раскрыта и нацелена на контроль, мячи в центре поля терять нельзя и в коему случае, мы просто получаем встречную атаку. «Рубин» нас на этом поймал», — сказал Тихий Vseprosport.ru.

В следующем матче нижегородцы дома сыграют с ЦСКА 27 июля.

Источник: Vseprosport.ru
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Тихий
0
Читайте также
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Рубин» может усилиться капитаном «Партизана»

Источник: Родригао может перейти из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии