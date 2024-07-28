Тихий отметил, что тренерский штаб Илича пытается выстраивать футбол «Пари НН» через контроль

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился мнением о работе под руководством Саши Илича. 46-летний сербский специалист возглавил нижегородскую команду 4 мая.

«У каждого тренера есть своя фишка, но мне не хотелось бы выносить на публику какие-то детали тренировочного процесса или его задумки. Тренерский штаб пытается выстраивать футбол через контроль. Пока что-то получается, что-то — нет. После двух туров еще рано судить», — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Пари НН» в домашнем матче уступил «Рубину» (2:4), а во 2-м туре на своем поле потерпел разгромное поражение от ЦСКА (0:3).

Следующую игру команда Илича проведет против махачкалинского «Динамо» 4 августа.