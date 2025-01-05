Тихий: «У нынешнего поколения нет ни еврокубков, ни сборной»

Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий заявил, что невозможно судить о силе нынешнего поколения футболистов.

«На крайнем чемпионате мира сборная России показала достойный результат? Достойный. Произошла смена поколений, и у этого поколения нет ни еврокубков, ни сборной. Как судить о том, что нет новых Аршавиных и Карпиных? Делать выводы по выступлениям внутри чемпионата? Понятно, что тут можно захейтить, захаять. Может, многие бы выстрелили как Батраков, но нужен уровень сопротивления. Мало одной Премьер-Лиги, нужно, чтобы сборная играла с хорошими противниками, нужны еврокубки, и тогда мы сможем сделать вывод», — заявил Тихий «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные команды были отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года решением УЕФА на неопределенный срок.