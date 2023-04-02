Тихий признался, что разговаривал о расторжении контракта с «Химками» до инцидента с Гогниевым

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о причинах расторжения контракта с подмосковной командой.

«У каждого своя дорога. Мы спокойно и мирно расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон, договорились с акционером и руководством клуба. Никаких претензий нет, двигаемся дальше. Хотелось бы поблагодарить клуб в целом и наших химкинских болельщиков в частности от всей души. Клуб за четыре года стал для меня родным. С огромным уважением отношусь к болельщикам и к их поддержке», — приводит «РБ Спорт» слова Тихого.

Также он ответил на вопрос, сильно ли сказалась на его уходе ситуация с конфликтом с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Мы до всех этих ситуаций уже разговаривали и договаривались. Так что об этом инциденте не хочу ничего говорить», — добавил футболист.

31 марта стало известно, что Тихий расторг контракт с «Химками». За подмосковный клуб футболист выступал с зимы 2019 года, провел 106 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.