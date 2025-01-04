Тихий: «В «Химках» говорили, что Медведев интересовался мной»

Экс-защитник «Химок» Дмитрий Тихий заявил, что красно-черные и «Зенит» вели переговоры по его трансферу.

«Кстати, с «Зенитом» была плюс-минус такая же история, как с «Локомотивом», за год до того. Руководители «Химок» говорили, что Медведев интересовался мной. Не знаю, где он спрашивал, может в ВИП-ложе, но после нашей игры с ними позвонили и сообщили: возможно, перейдешь в «Зенит». Но это все было очень закрыто, никуда не выливалось, у них были какие-то свои внутренние переговоры, игры без моего участия. В итоге что-то не получилось», — рассказал Тихий «РБ Спорт».

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября по согласию сторон расторг контракт с «Пари НН». В текущем сезоне РПЛ он провел за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.